41 تجربة ودية جهزت الأندية لاستئناف الدوري

استغلت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم فترة التوقف الدولي الأخيرة، وخاضت 41 مباراة ودية ضد أندية خارجية ومحلية.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الأندية للمحافظة على اللياقة البدنية للاعبيها قبل استئناف المسابقة بالجولة الـ13 التي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم.

وأظهرت الإحصائية التي جمعتها «الإمارات اليوم» من حسابات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي أن النصر هو الأكثر خوضاً للمباريات الودية، إذ لعب سبع مباريات، وهو أمر سعى له مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاعبيه قبل استئناف الدوري. ويحل ثانياً في القائمة شباب الأهلي بأداء ستة لقاءات، بينما كان الجزيرة وخورفكان وعجمان الأقل خوضاً للمباريات الودية، بواقع مباراة لكل فريق.

وأدى فريق النصر سبع مباريات ودية، بداية من لقاء يونايتد في معسكر العين، قبل أن يواجه الفيحاء والطائي والأهلي السعودية، إلى جانب خورفكان، والجزيرة الحمراء، والإمارات. ولعب شباب الأهلي ستة لقاءات ودية بداية من مواجهة بي إي سبورت، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، كما التقى الخليج السعودي، وبيرسيبوليس الإيراني، وشارك كذلك في كأس وين لاين الودية التي واجه خلالها روستوف الروسي، وكيرات ألماتي الكازاخستاني، وسبارتاك موسكو الروسي.

وخاض الشارقة أربع مباريات ودية، أمام كل من غلف إف سي، وكانت الثلاثة لقاءات الأخرى أمام أندية الطائي والخليج وضمك السعودية.

أما متصدر ترتيب الدوري، الوصل، فقد لعب ثلاث مباريات ودية أمام كل من الأخدود السعودي وعجمان وكلباء، بدوره لعب مطارده فريق العين هو الآخر ثلاثة لقاءات ودية، تجنب فيها مواجهة أندية دوري أدنوك للمحترفين، إذ التقى ظفار العماني، والتعاون السعودي، واختتم مواجهاته أمام الأخدود السعودي.

وخاض فريق الوحدة ثلاث مباريات ودية، إذ شارك في بطولته الدولية التي واجه فيها الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، ثم لعب أمام الفيحاء السعودي. بدوره، أدى البطائح ثلاث تجارب جمعته بفريق بني ياس، والطائي وضمك السعوديين، أما فريق بني ياس فلعب ثلاثة لقاءات أمام بينونة واجمك الأوزبكي والبطائح.

بدوره، لعب كلباء مواجهتين أمام عجمان والوصل، وخاض فريق حتا المهدد بالهبوط تجربتين وديتين أمام اجمك الأوزبكي، والأهلي المصري، بينما لعب الإمارات الذي يكافح هو الآخر لتجنب الهبوط تجربتين أمام كل من النصر وريغا اللاتفي.

بدوره، اكتفى فريق الجزيرة تحت قيادة مدربه الجديد، الروماني ميرال رادوي، بأداء تجربة ودية واحدة، شهدت خسارته بهدف مقابل هدفين أمام الخليج السعودي.

واكتفى عجمان بخوض ودية واحدة أمام كلباء، بعد أن ألغيت مباراته أمام الرياض السعودي. وأخيراً اكتفى خورفكان بمباراة ودية واحدة أمام النصر.

• متصدر ترتيب الدوري، الوصل، لعب ثلاث مباريات ودية أمام كل من الأخدود السعودي وعجمان وكلباء.