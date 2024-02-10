العين يتجنب مفاجآت كلباء في الكأس.. وفوز غير مطمئن للوصل أمام الوحدة

عاد فريق العين أمس بفوز ثمين من ملعب كلباء بنتيجة 2-0، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وتجنب بذلك العين مفاجآت كلباء الذي سبق أن فرض عليه التعادل 2-2 في لقاء الجولة 10 لدوري أدنوك للمحترفين. وفي مباراة القمة لدور الأربعة، أمّن الوصل فوزاً صعباً على حساب ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1.

ووضع العين قدماً في المباراة النهائية، إذ يكفي «الزعيم» التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب والذي سيقام على ملعبه، ليعبر إلى النهائي للعام الثالث على التوالي.

ويدين العين بالفضل إلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو، الذي تخلى عن وظيفته الأساسية كهداف للفريق، وتحول إلى لعب دور صانع أهداف، إذ وقف خلف الهدفين على مدار الشوطين، بعد أن مرر كرة عرضية إلى زميله سفيان رحيمي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 2+45، فيما أضاف محمد عباس الهدف الثاني في الدقيقة 1+90 بعد أن تابع رأسية من لابا كودجو.

وانطلقت المواجهة برغبة واضحة لدى الطرفين لتحقيق الانتصار، إذ رمى كل منهما بثقلهما في الهجوم، وهو ما أسفر عن تبادل الهجمات المتتالية لكنها لم تكف لهز الشباك، ومع مرور الوقت أصبحت هجمات الضيوف الأكثر خطورة، ونتج عن ذلك تسجيل هدف التقدم بواسطة سفيان رحيمي، حين تلقى كرة عرضية أرضية من زميله لابا لم يتوان في وضعها في الشباك.

وشن كلباء في الشوط الثاني هجمات خطرة مدعوماً بمشاركة لاعبه الإيراني مهدي قائدي، بينما كان العين متراجعاً قليلاً في مناطقه الدفاعية من أجل المحافظة على تقدمه ما ساعده على تفادي استقبال هدف التعادل، وحين كانت المباراة في طريقها للنهاية خطف محمد عباس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، قدم الوصل مستوى مميزاً في الشوط الأول، ونجح في تأمين الفوز من خلال هدفين في أول نصف ساعة. وتلقى مدرب الوحدة الجديد، الصربي غوران، الهزيمة في أول مباراة رسمية له مع «العنابي» منذ توليه المهمة في فترة سابقة.

وتقدم الوصل مبكراً في الدقيقة الثالثة برأسية سفيان بوفتيني، والذي استفاد من عرضية من زميله نيكولاس خيمينيز. وعزز نجم الوصل فابيو ليما من التقدم بعد أن تقدم لتسجيل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 30. وظهر الوحدة بصورة مغايرة تماماً في الشوط الثاني، واستطاع تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق أحمد نور الله من ركلة جزاء، وكان قريباً من التعادل في مناسبات عديدة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز غير مطمئن للوصل.