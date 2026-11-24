صورة 0 من 1 بالاسيوس يحتفل مع مدربه إيفيتش بهدف التعادل للعين في مرمى الاستقلال. تصوير: إريك أرازاس

سيد مصطفى ومعاذ كمبال - دبي

حقق الوصل انتصاراً كبيراً على حساب تراكتور سازي الإيراني بنتيجة 5-1، أمس، في مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي شهدت أيضاً تعادل العين مع الاستقلال الإيراني 1-1 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى ست نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن لينعش آماله بالتأهل، بينما أصبح رصيد العين 13 نقطة في الصدارة، والاستقلال في المركز الثالث بـ10 نقاط بالتساوي مع الهلال السعودي الثاني، مقابل نقطتين لتراكتور.

وفي المباراة الأولى انتظر الوصل حتى الدقيقة 44، عندما نجح مهدي طارمي في ترجمة أفضلية فريقه إلى هدف التقدم، بعدما تابع تسديدة زميله نيكولاس خيمينيز وأسكن الكرة الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الإمبراطور» بهدف دون رد.

وعزز بريان بالاسيوس تقدم فريقه بتسديدة على الطائر استقرت على يسار الحارس الإيراني في الدقيقة 55، قبل أن يضيف غابريل فاريتا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 61، بعدما تابع كرة مرتدة من القائم وأسكنها الشباك.

وقلص أمير حسين الفارق لمصلحة الفريق الإيراني في الدقيقة 72، مستفيداً من هفوة ارتكبها مدافع الوصل سفيان بوفتيني.

لكن الرد الوصلاوي جاء سريعاً، إذ نجح مهدي طارمي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بتسديدة استقرت على يمين الحارس في الدقيقة 73، واختتم ريناتو جونيور أهداف الوصل الخمسة بعد صناعة من أوليفيرا لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك (90+3).

وكان الوصل قد فرض أفضليته على مجريات اللقاء، مستفيداً من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع تراكتور محمد دينشكار، إثر عرقلته مهاجم الوصل مهدي طارمي الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، وذلك بعد مراجعة الحالة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستثمر الوصل تفوقه العددي في تكثيف محاولاته الهجومية، وكاد سيرجينيو أن يضيف هدفاً بتسديدة من مواجهة المرمى، لكن الحارس الإيراني تصدى لها، قبل أن يهدر مهدي طارمي فرصة أخرى بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وواصل «الإمبراطور» أفضليته في الشوط الثاني، مهدراً العديد من الفرص السهلة لزيادة غلته التهديفية، وكان أبرزها محاولة بالرأس عن طريق سفيان بوفتيني، وأخرى لمهدي طارمي أبعدها القائم.

العين في القمة

وفي المباراة الثانية، تعرّض العين (المتصدر) للضغط منذ الدقائق الأولى، إذ تصدى حارسه خالد عيسى في الدقيقة الثانية لمحاولة من لاعب الاستقلال الإيراني حسين جودرزي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويهدد المرمى مجدداً، لكن كرته مرت بعيداً عن المرمى.

ومع مرور الوقت، دخل العين أجواء المباراة تدريجياً، ونجح في استعادة توازنه وصناعة بعض الفرص، فارضاً أفضليته حتى نهاية الشوط الأول، وسط محاولات متقطعة من الفريق الضيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، باغت الاستقلال أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 51، سجله سلمان فلاح بضربة رأسية، مستفيداً من تمريرة جاسر أساني.

ولم يتأخر الرد العيناوي، إذ أدرك ماتياس بالاسيوس التعادل في الدقيقة 58، بعدما أرسل عبدالكريم تراوري كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها اللاعب الأرجنتيني بتسديدة قوية استقرت في الشباك.