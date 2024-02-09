شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي الشاب سانتوس

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي تعاقد مع اللاعب البرازيلي كاوان سانتوس قادماً من نادي بالميراس البرازيلي.

وذكرت صحيفة «يو أو إل» أن بالميراس وافق على بيع أحد أبرز نجوم فريق تحت 20 سنة، بانتقاله إلى حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل مليوني دولار. لافتة إلى أنه تم وضع بند إضافي في العقد ينص على حصول بالميراس على مليون دولار إضافية وفقاً لمردوده مع «الفرسان».

وأوضحت: «احتفظ النادي البرازيلي بـ35% من الحقوق الاقتصادية للاعب الشاب، إذ يلعب سانتوس في بالميراس منذ عام 2015، ولعب مع الفريق الأول في الدوري البرازيلي العام الماضي ضد براغانتينو».

وأضافت: «من جانبه، ودّع اللاعب البالغ 19 عاماً فريقه، بنشره رسالة شكر على حسابه في منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي». وأشارت إلى أن سانتوس شارك في العام الماضي مع فريق تحت 20 سنة في 44 مباراة، وأحرز 14 هدفاً، مبينة أن بالميراس وافق على بيع الجناح الأيسر، بسبب صعوبة حصوله على فرصة اللعب في الفريق الأول، بينما احتفظ بنسبة من إعادة البيع للاستثمار في اللاعب في حال تألقه مع شباب الأهلي.