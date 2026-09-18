خطوبة فينسيوس جونيور على المؤثرة البرازيلية فيرجينا فونسيكا

أعلن البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني والمؤثرة البرازيلية فيرجينا فونسيكا خطوبتهما.

ونشر الثنائي صورة لهما وهما يشيران إلى خاتم الخطوبة مؤكدين الخبر لمحبيهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل فينسيوس هدفاً واحداً فقط في بداية الموسم الجديد مع ريال مدريد، بعدما شارك في سبع مباريات تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الملكي.