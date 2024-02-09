بني ياس يعزز صفوفه بالكونغولي برستيج

قدم نادي بني ياس لاعبه الجديد الكونغولي برستيج بصورة رسمية أمس، قادماً من عجمان، وذلك بعد أيام من إعلان اللاعب نفسه، عملية انتقاله إلى «السماوي»، إذ كان عدل تفاصيل معلوماته في حسابه الشخصي على «إنستغرام»، ووضع أنه أصبح لاعباً لبني ياس.

وذكر بني ياس في بيان أن صاحب الـ23 عاماً، سبق له التألق مع عجمان خلال المواسم السابقة، بالإضافة إلى تألقه الدولي مع منتخب بلاده. وشهد التوقيع مع اللاعب رئيس شركة كرة القدم في بني ياس، محمد الجنيبي، الذي رحّب باللاعب، كما قدم الشكر لنادي عجمان على سلاسة التعامل الاحترافي وسلاسة الانتقال. وسيظهر برستيج مع «السماوي» بالقميص رقم 19 من أجل تعويض رحيل اللاعب البرتغالي فرانشيسكو جيرالديس، الذي جرى فسخ عقده مطلع الشهر الماضي بالاتفاق بين الجانبين.