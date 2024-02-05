شباب الأهلي بطلاً لسباق نزوى للدراجات

هيمن فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار في سباق نزوى للدراجات، الذي أقيم أمس. ونال المركز الأول الدراج بول غريغا، ثم حلَّ ثانياً، سيف معيوف وجابر المنصوري ثالثاً. أما في فئة تحت 23 سنة، ففاز أسامة صباهي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحمدان حسن ويوسف الشحي من شباب الأهلي في المركزين الثاني والثالث.

وفي سباق الشباب، فاز نيكولاي اسليموفيتش، من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحلَّ ثانياً عبدالله علي من نادي الشارقة، وحمدان الكتبي من نادي الحمرية ثالثاً. وشهد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، السباق وقام بتكريم الفائزين بحضور مسؤولين عدة.