بطولة الإمارات لـ «المواي تاي» تنطلق 9 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات من التاسع إلى الـ11 من الشهر الجاري في (321 سبورتس) بجزيرة الحديريات في أبوظبي، وسط مشاركة 250 لاعباً ولاعبة، يمثلون 42 نادياً. ويتضمن برنامج البطولة عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين في الثامن من الشهر الجاري، ثم انطلاق المنافسات في التاسع من الشهر الجاري، بالأدوار التأهيلية وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة الـ12 ظهراً.

وقال مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للعبة، فهد العبدولي في تصريح صحافي: «تمثل المشاركة الكبيرة خير دليل على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها».