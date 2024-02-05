بني ياس يختتم معسكر العين

اختتم فريق بني ياس معسكره المغلق الذي أقامه في مدينة العين على مدار 10 أيام، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية في إطار الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، وحقق «السماوي» الفوز في جميع المباريات، وسجل لاعبوه سبعة أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، في وقت تسابق فيه الإدارة الزمن لإنهاء الصفقة الشتوية لتعويض رحيل البرتغالي فرانشيسكو جيرالديس.

وكان الفريق قد فاز في التجربة الودية الأولى على فريق بينونة 2-1، وانتصر في الثانية على اجمك الأوزبكي بنتيجة 3-1، وتخطى البطائح في الثالثة مساء أول من أمس 2-صفر، وقد حصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل استئناف التحضيرات مجدداً. وشكّل معسكر مدينة العين فرصة ذهبية أمام المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش لتطبيق استراتيجيات جديدة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الدور الأول الذي تكبد فيه الفريق ست هزائم، وقد تسبب ذلك في احتلاله للمركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وتنتظر الفريق مواجهة قوية يوم الإثنين المقبل، حينما يخرج ليحل في ضيافة عجمان لحساب الجولة 13 من الدوري.

ومن المقرر أن يلتحق الدولي المالي، يوسف نياكاتي بصفوف «السماوي» خلال الأيام المقبلة عقب نهاية الاستحقاق الدولي مع منتخب بلاده، الذي ودّع كأس الأمم الإفريقية أول من أمس، على يد مستضيف البطولة ساحل العاج.