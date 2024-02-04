ملتقى الشارقة الدولي لـ «قوى المعاقين» ينطلق اليوم

تنطلق مساء اليوم منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، الذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري. ويشارك في الملتقى 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة. وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، إلى جانب منافسات الميدان (صولجان – قرص – الرمح – الجلة – الوثب العالي – الوثب الطويل – الوثب الثلاثي)، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية والبتر.

وتشارك أندية الإمارات في الملتقى بـ64 لاعباً ولاعبة، منهم 20 لاعبة و44 لاعباً، في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد، وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.