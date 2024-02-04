«الدوليون» يلتحقون بتدريبات العين غداً

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعبي فريق العين الدوليين سينضمون إلى تدريبات الفريق غداً، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية طويلة بعد خروج المنتخب من نهائيات كأس آسيا قبل أسبوع، في وقت يستأنف فيه بقية اللاعبين التدريبات مساء اليوم، بعد إكمال البرنامج الخاص بأداء مباريات ودية.

وكان الثنائي حازم عباس وعيسى خلفان التحقا بتدريبات «البنفسجي» بعد انتهاء استحقاقهما مع المنتخب الأولمبي، في حين ستكتمل الصفوف غداً بعودة الحارس خالد عيسى، وخالد العطاس ويحيى نادر ومحمد عباس، بينما سيتواصل غياب لاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك يونغ لاستمرار منتخب بلاده في بطولة آسيا.

من جانب آخر، لا توجد أي نية للفريق لخوض مباراة ودية، وسيكتفي بالتدريبات حتى موعد لقاء كلباء الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم المغادرة بعدها إلى أوزبكستان للقاء ناساف في ثمن نهائي أبطال آسيا 14 الجاري.

وخلال الأسبوعين الماضيين خاض العين ثلاث مباريات ودية، إذ فاز على ظفار العماني 3-صفر، وخسر أمام التعاون السعودي 1-3، وتعادل سلباً مع الأخدود السعودي.