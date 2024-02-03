"وارين بوينت" يهدي فريق "غودولفين" النجمة الـ 10 في "دبي ملينيوم ستيكس" بـ "ميدان"

أهدى الجواد "وارين بوينت" فريق "غودولفين" العالمي، اللقب العاشر تاريخياً والسابع على التوالي في سباق "دبي ملينيوم ستيكس" المخصص للفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 2000 متر عشبي، حين توج الحصان البالغ من العمر 5 سنوات، بلقب الشوط السادس الرئيس، في الأمسية التاسعة من "كرنفال سباقات دبي"، التي أقيمت أمس الجمعة، على مضمار ميدان العالمي، ونظمها نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطها التسع، الطاير للسيارات بإجمالي جوائز تخطى 3 ملايين درهم.

كما شهد السباق، مواصلة تألق خيول "غودولفين" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بحصدها أربعة انتصارات في الأمسية، إذ بجانب "وارين بوينت"، نجحت المهرة غير المهزومة "سندريلاس دريم" في انتزاع الفوز بلقب الشوط لثالث "جميرا كلاسيك" للمهرات ومسافة 1400 متر عشبي، وليواصل زميلها في الاسطبل "ميسشيف ماجيك" تألقه على ساحة سباقات الخيل العالمي، بتتويجه بلقب الشوط الخامس "دبي سبرينت" الذي خصص لفئة "ليستد" ومسافة 1200 متر عشبي، وليكمل المهر "ليجند أفو تايم" الرباعية بفوزه بلقب بطولة "جميرا غينيز" التي جرت في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر عشبي.

ونجح الفارس مايكل برزالونا، في قيادة "وارين بوينت" للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأول من الشوط الرئيس، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو خطف الصدارة في الأمتار الأخيرة، وانتزاع الفوز بزمن بلغ دقيقتين وثانية واحدة و19 جزء من الثانية، بفارق "نصف رأس" عن صاحب المركز الثاني الجواد "سيان" المملوك لـ " بارات للسباقات" وإشراف المدرب أوسبورن وقيادة الفارس أدري دي فريز.

وفي باقي النتائج، افتتح الجواد "غيم تايم" بشعار اسطبلات الريف وإشراف المدرب جابر بيطار، الأمسية، بفوزه في الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لفئة "هانديكاب" ومسافة 1600 متر رملي، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني المخصص لخيول عمر الثلاث سنوات ومسافة 1900 متر رملي، لصالح المهر "البايري" المملوك لجمعة الجنيبي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وليذهب لقب الشوط الرابع المخصص لخيول الثلاث السنوات فما فوق ومسافة 1400 متر رملي ولفئة "التكافؤ" لصالح الجواد "ميادين" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس جيم كراولي.

واكتسح الجواد "ماي دباوي" بشعار ناصر عسكر وإشراف المدرب بوبات سيمار، منافسيه نحو الفوز بلقب الشوط السابع الذي جر لمسافة 1400 متر رملي وخصص لخيول فئة "التكافؤ"، وليختتم المهر "رويال دبي" الأمسية، بإهداء مالكه سعيد سلطان الرحومي، لقب الشوط التاسع والأخير الذي خصص لخيول فئة "التكافؤ" ومسافة 1800 متر عشبي.