نجمة الصين تشارك في «مبادلة أبوظبي» للتنس

وقع الاختيار من قبل اللجنة المنظمة لبطولة «مبادلة أبوظبي» للتنس على النجمة الصينية وانغ شي يو، لتكون صاحبة بطاقة الدعوة الأخيرة في القرعة الرئيسة.

والتحقت اللاعبة الصينية بمجموعة من النجمات من لاعبات التنس المتربعات على عرش التصنيف العالمي، بما في ذلك يلينا ريباكينا وأونس جابر وماريا ساكاري ونعومي أوساكا وإيما رادوكانو.

كما تنافس الأميركية دانييل كولينز في البطولة بعد دعوتها ببطاقة وايلد كارد في التصفيات. ويذكر أن دانييل كولينز البالغة من العمر 30 عاماً، والتي فازت ببطولتي باليرمو المفتوحة وسيليكون فالي كلاسيك في عام 2021، كانت قد وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2022.