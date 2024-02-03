خورفكان يطلب «الفاصلة» من البطائح بنهائي دوري الصالات

يستضيف فريق خورفكان نظيره البطائح عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، في المباراة الثانية من الدور النهائي لدوري كرة قدم الصالات، ضمن مرحلة «البلاي أوف».

ويتطلع أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم الأولى أمام البطائح بركلات الترجيح 5-6، وفرض مباراة فاصلة في السادس من فبراير الحالي، بينما يبحث البطائح عن الفوز وحسم البطولة لمصلحته، وتفادي خوض مباراة ثالثة، خصوصاً أنها ستقام خارج ملعبه.

وبحسب لوائح اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، فإن نتيجة مباراة اليوم يجب أن تحسم بفوز أي من الفريقين في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، وذلك بالذهاب إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر ودون خوض أشواط إضافية.