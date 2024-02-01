مباراتا قمة في استئناف «دورينا» 12 الجاري

تستأنف مباريات دوري أدنوك للمحترفين 12 الجاري، بعد توقف طويل منذ 24 ديسمبر الماضي، وذلك لإفساح المجال لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة آسيا المقامة حالياً في ضيافة قطر، والتي ودعها «الأبيض» من ثمن النهائي الأحد الماضي. وستكون الأنظار مسلطة على مباراتي قمة في انطلاق الجولة 13 في ختام الدور الأول، حيث يستضيف فيها الوصل المتصدر بـ30 نقطة، النصر صاحب المركز التاسع بـ15 نقطة، وذلك في ثاني أيام الجولة (13 الجاري)، وفي نفس اليوم، يحل في القمة الثانية الشارقة الرابع بـ22 نقطة، ضيفاً على الوحدة صاحب المركز السادس بـ20 نقطة، بينما في اليوم نفسه يلتقي كلباء مع ضيفه خورفكان. وفي باقي المباريات، في اليوم الأول (12 الجاري)، يستضيف حتا شباب الأهلي، بينما يحل البطائح ضيفاً على الإمارات، ويستضيف عجمان بني ياس. في المقابل تأجلت مباراة العين وضيفه الجزيرة إلى 11 أبريل المقبل، بسبب مشاركة العين في دوري أبطال آسيا.