منتخب الأثقال يغادر إلى «آسيوية أوزبكستان»

يغادر المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم، للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من الثالث إلى العاشر من فبراير المقبل.

وتضم البعثة التي يترأسها عبدالله الشهابي وشيخة الكعبي من اتحاد الإمارات لرفع الأثقال بجانب مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي خليفة الزعابي، والجهازين الفنيين للمنتخب والنادي، سبعة لاعبين هم: مؤيد النجار، عزالدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، مي المدني، فاطمة مجيد، زهرة الهاشمي. وينتظم المنتخب في معسكر تدريبي بطشقند فور وصوله ويستمر إلى حين انطلاقة البطولة التي استعد لها جيداً في أبوظبي عبر معسكر داخلي استمر أكثر من شهر.