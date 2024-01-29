سيطرة كويتية وتشيكية على ألقاب بطولة الإمارات لـ«الموتوسيرف»

شهدت بطولة الإمارات لـ«الموتوسيرف»، والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سيطرة كبيرة لنجوم الكويت والتشيك على ألقاب البطولة، التي أقيمت منافساتها على مياه كورنيش كاسر الأمواج في أبوظبي. وتصدر التشيكي أليكس لوكشلدير فئة الماستر. ونال لقب فئة «الجونيور» الكويتي فارس رمضان. وفي فئة «شالينجر» سيطر الكويتيون على المراكز الثلاثة الأولى من خلال فارس رمضان وحسن بوعباس ومبارك الفاضل. وعاد لقب فئة «روكيز» للكيني ديان نيكولاس، ولدى «السيدات» فازت باللقب التشيكية ليندا لوكشلدير. وتوج الفائزين، ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي.