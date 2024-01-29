العروبة.. بدون خسارة بعد 18 جولة في دوري «الهواة»

استمر فريق العروبة في انتصاراته خلال الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة»، حيث وبعد 18 جولة مرت حتى الآن من المسابقة، لم يتعرض لأي خسارة، وسجل 14 انتصاراً، و3 تعادلات، بينما استراح في جولة واحدة، بحسب ما يفرض نظام المسابقة. وفي الجولة الأخيرة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، فاز العروبة على دبا الحصن (2-1)، ورفع رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة.

ويسير العروبة بثبات لحسم أولى بطاقات الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث تفصله 11 نقطة عن وصيفه دبا الحصن، و13 نقطة عن الظفرة الثالث. وأسهم في النتائج المذهلة للعروبة، نجمه ووصيف هداف المسابقة، المالي الحساني تامبورا الذي سجل حتى الآن 11 هدفاً، ويفصله هدف فقط، عن صاحب المركز الأول في قائمة الهدافين، نجم الظفرة الإنجليزي بينيك افوبي (12 هدفاً). وكان تامبورا سجل أسرع أهداف الموسم، وذلك بعد دقيقة و25 ثانية خلال مباراة العروبة الماضية أمام دبا الحصن.

كما شهدت الأرقام على تميز العروبة، فقد استمر في التألق مع مدربه البرتغالي برونو بيريرا، والذي سجل فوزاً مهماً على الوصيف دبا الحصن، وهو الانتصار الـ14 له حتى الآن، كما تألق لاعب العروبة مهند خميس، وذلك حين سجل هدف الفوز على دبا الحصن من مسافة 37 متراً، بينما كان الحارس عبدالله يوسف حاضراً بقوة في المباراة، وسجل ثمانية تصديات ناجحة في مباراة الجولة الـ18، وهو الذي يعد أحد أسرار تألق العروبة في الموسم الجاري.

أرقام متميزة للعروبة في الجولة الـ18

- هداف الفريق تامبورا سجل أسرع هدف خلال لقاء دبا الحصن.

- مدرب العروبة البرتغالي برونو بيريرا حقق الانتصار الـ14 في المسابقة.

- حارس الفريق عبدالله يوسف تميز بثمانية تصديات خلال مباراة دبا الحصن.

- لاعب العروبة مهند خميس سجل هدف الفوز على دبا الحصن من مسافة 37 متراً.