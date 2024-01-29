الزمالك يظفر بـ «كأس دبي للتحدي»

فاز فريق الزمالك المصري بلقب بطولة كأس دبي للتحدي لكرة القدم في نسختها الأولى عقب فوزه على الأهلي السعودي 3- صفر، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ونجح الزمالك في إحراز أهدافه عن طريق محمود شيكابالا في الدقيقة 31، ويوسف أوباما في الدقيقة 47، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق عمار ياسر «87»، ليتوج الزمالك باللقب الأول للبطولة التي شهدت مشاركة الرجاء المغربي ووهان الصيني أيضاً، وتميزت بالحضور الجماهيري الكبير.

وقبل انطلاق المباراة النهائية أقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الرجاء ووهان، وانتهت المباراة بفوز الرجاء بهدف دون رد ليحصد المركز الثالث، فيما اكتفى الفريق الصيني بالمركز الرابع.