"ميشرد تايم" يتربع على قمة "جبل حتا" في أمسية "فاشن فرايدي" بـ "ميدان"

توج الجواد "ميشرد تايم" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب النسخة الـ 25 من بطولة "جبل حتا" المخصصة لخيول الفئة الأولى "جروب1" لمسافة 1800 متر عشبي، وجرت في الشوط السابع والرئيس، من أمسية "فاشن فرايدي" التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار "ميدان العالمي" ضمن أمسيات "كرنفال سباقات دبي"، ورعت أشواطها التسع "لونجين" بإجمالي جوائز بلغت 10 مليون درهم.

كما شهدت الأمسية وفي ثاني بطولاتها الرئيسة المخصصة لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، تألق المهر الكازاخستاني "كبير خان" المملوك لـ "تليك" موكانبيتكالييف" وإشراف المدرب دووغ واتسون، بلقب بطولة "تحدي أل مكتوم" التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1800 متر رملي.

وواصلت خيول "غودولفين" بإشراف المدرب شارلي آبلبي تألقها في الحفل، بحصدها لأربعة انتصارات، إذ بجانب "ميشرد تايم"، أكد الجواد "مستريوس نايت" أحقية "الشعار الأزرق" في الاحتفاظ بلقب "سباق قلعة الفهيدي" لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1400 متر عشبي، للعام الرابع على التوالي، بفوزه بلقب الشوط الثالث، قبل أن تضيف زميلته في الاسطبل المهرة "ستار أوف ميستري" لقب بطولة السرعة "بلو بوينت سبرينت" لخيول الفئة الثانية "جروب2" ومسافة 1000 متر عشبي، وجرت في الشوط الخامس، وليسدل الستار عن انتصارات "غودولفين" بانتزاع الجواد "سيسكاني" لقب سباق "الخيل تروفي" لفئة "ليستد" الذي جرى في الشوط التاسع والختامي لمسافة 2810 متر.

وانطلق الحفل، بمنافسات الجولة الثانية من "تحدي آل مكتوم" لخيول العربية الأصيلة "جروب1" ومسافة 1900 متر رملي، وشهدت مشاركة 16 خيلاً، ونجح خلاله الحصان "بركة" لسلطان علي" من تحقيق الفوز بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي.

وفي الشوط الثاني، شارك 10 من الخيول القوية للظفر بلقب النسخة الـ 14 من سباق "فاير بريك ستيكس" لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1600 متر، وليتمكن المدرب الأكثر فوزاً بتاريخ السباق، سالم بن غدير من تعزيز صدارته، عقب الفوز الذي حققه الجواد "هايبوثيتكال" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقطعه مسار السباق بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية 89 جزء من الثانية، بفارق 0.75 طول عن "ساوذرن أرتيست" لفترياني هاي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة أنطونيو فريزو.

وفي رابع الأشواط، انطلقت نسخة جديدة من سباق "الشندغة سبرينت" لخيول الفئة الثالثة "حروب3" لمسافة 1200 رملي، وكان الفوز من نصيب الحصان "مهيب" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، والذي قاده الفارس توم ماركواند للفوز بزمن 1:11:31 دقيقة، وبفارق كبير بلغ 6.75 طول عن "فريدم فايتر" لنيجار بيرك ونقابة إيري وسوريمار، بإشراف بوبات سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وتوج "ميندلسون باي" لنقابة "سوتد وبوتد" للسباقات، بتحدي "2000 غينيز الإمارات"، الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، وجرى في الشوط الثامن، بعدما حقق الفوز بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس باتريك كوسجريف، بقطعه خط النهاية بزمن بلغ 1:38:13 دقيقة، بفارق 3.75 طول عن "كيلر كولكت" لمايكل بيرك ونجار بيرك، بإشراف سيمار وقيادة أوشيه.

وشهدت أمسية "فاشن فرايداي"، قمة الإثارة، سواء داخل المضمار حيث المنافسات، أو خارج مضمار السباق، حيث اشتمل المهرجان على مجموعة أخرى من الفعاليات والسباقات من بينها مسابقة "ستايل ستيكس"، التي أتاحت الفرصة لاستعراض أفضل الأزياء، وفعالية "ستايل ستيكس آت ذا تيراس" بإطلالات مميزة على المسار وحلبة الاستعراض، وعرض "ليديز نايت" في حلبة الاستعراض.