"بيروت" وأهلي طرابلس إلى نصف نهائي "سلة دبي"

وضع فريق بيروت اللبناني، حداً لطموحات المنتخب التونسي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزه عليه اليوم بنتيجة (88-82)، في ربع النهائي ضمن البطولة المقامة في صالة نادي النصر بدبي. وحجز بيروت أولى بطاقات دور الأربعة.

وفرط المنتخب التونسي بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً بفارق 10 نقاط وبنتيجة (22-12)، بعد أن استطاع بيروت فرض التعادل مع انتهاء الشوط الأول (42-42) بنيل الفريق اللبناني الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (30-20). وأنهى بيروت الربع الثالث لصالحه بفارق نقطتين (20-18)، ثم الربع الرابع (26-22)، والفوز بالمباراة.

وتأهل إلى نصف النهائي أيضا، أهلي طرابلس الذي حسم "القمة الليبية" مع مواطنه أهلي بنغازي بنتيجة (88-67). ولم يجد أهلي طرابلس صعوبة في تجاوز عقبة مواطنه، بعد أن أحكم لاعبي فريق العاصمة الليبية، قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (22-18 و23-14 و25-17)، فيما اكتفى أهلي بنغازي بالتعادل في الربع الثالث (18-18).