النصر يخسر أمام الرياضي اللبناني ويودع «سلة دبي»

تعثر فريق النصر أمام الرياضي اللبناني، وخسر بنتيجة (82-85)، اليوم الخميس، في ختام دوري مجموعات ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في دبي، والممتدة في نسختها الـ 33 حتى الأحد المقبل.

وودع النصر البطولة من دوري المجموعات، رغم اشتراكه في المركز الرابع مع فريق سلا المغربي برصيد سبع نقاط لكل منهما، بعد أن تم الاحتكام إلى المواجهة المباشرة التي جمعت الفريقين، وتمكن خلالها سلا من حصد الفوز على النصر في الجولة الرابعة بنتيجة (99-79).

بدوره أكد حامل اللقب الرياضي اللبناني جدارته بصدارة فرق المجموعة، بعد أن أنهى مبارياته في دوري المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب التونسي الوصيف.