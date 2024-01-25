«الألعاب العربية للسيدات» تقام في 8 منشآت رياضية

تستعد الشارقة لاستقبال ضيوف النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات من الفرق العربية والأجهزة الإدارية والفنية في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 560 لاعبة من 15 دولة عربية، في ثماني ألعاب رياضية متنوعة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة العليا للدورة في بيان صحافي جاهزية ثماني منشآت رياضية متطورة لانطلاق المنافسات، تتوزع على مواقع مختلفة في مدن ومناطق الشارقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظّمتها اللجنة المنظمة لوفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، للوقوف على جاهزية المنشآت والمرافق التي تحتضن تدريبات ومباريات الدورة، برئاسة عبدالعزيز العنزي، الأمين العام للاتحاد، وحضور الشيخة حياة آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأثنى وفد الاتحاد على مستوى الاستعدادات والتجهيزات، مؤكداً أن المرافق والمنشآت تحظى بأعلى معايير السلامة والأمان، وتلبي احتياجات الرياضيات والمشاركات في الدورة. وتتضمن المنشآت صالة مؤسسة رياضة المرأة، ونادي الشارقة بمنطقة سمنان، ونادي الشارقة بمنطقة البطائح، ونادي خورفكان الرياضي، ومركز الطفل بالقرائن، ونادي الشارقة بمنطقة الحزانة، ونادي الثقة، ونادي الذيد.