«الذيد» يزور «مدرسة وشاح» لمتابعة لاعبيه دراسياً

واصل نادي الذيد الثقافي الرياضي التواصل ميدانياً مع المؤسسات التعليمية في الشارقة، حيث نفذ زيارة تفقدية وتنسيقية إلى مدرسة وشاح (الحلقة الثانية - بنين)، بهدف الاطلاع على سبل تطوير الشراكة التربوية ومتابعة التحصيل العلمي للاعبين. ومثّل النادي في الزيارة المدير التنفيذي لنادي الذيد، مهير عبيد الخيال الطنيجي، واستقبلته مديرة المدرسة، صالحة المزروعي.

وتركزت المحادثات على المتابعة الدورية للتفوق الدراسي للاعبي النادي المنتسبين للمدرسة، لضمان تحقيق التوازن بين التميز الرياضي والتحصيل العلمي. كما شملت المحاور الاتفاق على تنظيم برامج وأنشطة في أروقة المدارس، لاكتشاف الموهوبين رياضياً، وصقل قدراتهم تمهيداً لضمهم إلى الفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، وضع دعم المسيرة التعليمية في مقدمة أولوياته، إيماناً بأن الرياضة والتعليم مساران يكمل أحدهما الآخر في بناء شخصية الطالب وتأهيله للمستقبل.

وقال: «نحن حريصون على استمرار التواصل مع المدارس، لتقديم الدعم والمساندة للعملية التربوية، واكتشاف المواهب الواعدة في بيئتها المدرسية وتطويرها، بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والمجتمع».