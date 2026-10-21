سلطان بن محمد يوجه بتأسيس إدارة لمتقاعدي شرطة الشارقة لمتابعة أمورهم واحتياجاتهم

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال مراسم تكريم سموه للضباط وضباط الصف والأفراد الذين شاركوا في فريق عمل قضية "نهاية معركة"، بتأسيس إدارة للمتقاعدين داخل القيادة العامة لشرطة الشارقة، تكون مختصة بمتابعة أمورهم واحتياجاتهم، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة وعرفاناً بخدماتهم السابقة في مسيرة التطوير الأمني بالإمارة.

وأضاف سموه: "التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة".

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.