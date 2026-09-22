اختتام ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا

بمحطة النيجر، أسدلت ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة الستار على فعالياتها خلال الدورة الخامسة التي استضافتها العاصمة نيامي.

وأكد المنسق الثقافي للملتقى ورئيس نادي النيجر الثقافي، أمادو علي إبراهيم، أن الدورة الخامسة تأتي امتداداً للمشروع الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في إفريقيا، وتشجيع المواهب الأدبية والإبداعية، وإثراء الحوار الثقافي.

وأضاف أن الملتقى يستقطب في كل موسم عدداً من المهتمين باللغة العربية من أساتذة وطلاب ومحبي الأدب، إلى جانب الأصوات الشعرية الجديدة.