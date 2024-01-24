المنتخب يحقق انتصاره الأول في "سلة دبي"

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاره الأول في بطولة دبي اليوم، عقب فوزه على الوحدة السوري بفارق 10 نقاط، وبنتيجة (83-73)، في مباراة جمعتمها أمس، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية، في دور مجموعات البطولة.

وتقدم المنتخب مؤقتاً إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، ليحيي آماله بالعبور إلى ربع النهائي، المرهون بفوزه اليوم في مباراته الختامية في دور المجموعات على بيروت اللبناني.

واستطاع المنتخب قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ثمانية نقاط وبنتيجة (33-41)، إلى انتصار مستحق، بعد أن أحكم "الأبيض" قبضته على نتيجتي الربعين الثالث والرابع والمباراة بواقع (19-15 و31-17).