تونس تتخطى سلا المغربي في "سلة دبي" بـ "الشوط الإضافي"

احتاج المنتخب التونسي لحسم الشوط الإضافي (12-7)، لضمان فوزه على سلا المغربي بنتيجة (77-73)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (65-65)، وجمعتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، في دور مجموعات بطولة "دبي الدولية" لكرة السلة.

واهدى الانتصار المنتخب التونسي نقطته الثامنة والمركز الثاني في مجموعته الأولى، متأخر بفارق نقطتين عن الرياضي اللبناني المتصدر، فيما حافظ سلا المغربي على المركز الثالث مؤقتاً بسبع نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن أهلي بنغازي الليبي والنصر الإماراتي المتشاركين المركز الرابع، ويقبع الحكمة اللبناني في المركز السادس والأخير بأربعة نقاط.

وأنهى المنتخب التونسي الربع الأول متفوقاً (22-8)، وتعادلا في الثاني (17-17)، وعاد سلا في الربعين الثالث والرابع بواقع (23-13 و17-13)، قبل أن يفرض الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي الإماراتي سالم الزعابي شوطا إضافيا لخمس دقائق، نجح خلاله تونس في حسم الفوز.