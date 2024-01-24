إنترناسيونال يفكر في استعادة إيريك.. والعين متمسك باستمراره

كشف مصدر مقرب من مدافع العين، إيريك جورجنيتس لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعب ليست لديه أي فكرة حول ما إذا كان قد وصل عرض رسمي لإدارة «الزعيم»، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد انتشار تقارير صحافية في البرازيل حول رغبة نادي إنترناسيونال باستعادة اللاعب.

وقال المصدر: «ليس لدى اللاعب أي علم ما إذا كانت إدارة نادي العين قد وصلها عرض من جانب إنترناسيونال في الوقت الحالي أم لا».

وكانت صحيفة «إي أيه سبورت» البرازيلية ذكرت أن نادي إنترناسيونال أبدى اهتمامه باستعادة اللاعب إيريك، لكن الأمور ليست سهلة، خصوصاً أن نادي العين لا يفكر في التخلي عن لاعبه، كونه أحد الأساسيين في الفريق، كما سبق أن رفض عرضاً لنفس اللاعب من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بقيمة 3.5 ملايين دولار.

وانقلبت حياة إيريك رأساً على عقب منذ انتقاله إلى صفوف العين في صيف 2020 قادماً من إنترناسيونال البرازيلي بعقد لمدة ثلاث سنوات، إذ جرى تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2025، قبل أن يحصل في أكتوبر الماضي على الجنسية الإماراتية، ليكون بذلك مؤهلاً مستقبلاً للانضمام للمنتخب الوطني، وهو ما حفز الإدارة العيناوية على تجديد عقده مرة أخرى ليستمر بذلك مع «الزعيم» حتى 2028.

وتخطى إيريك حاجز الـ100 مباراة مع «البنفسجي» في جميع المسابقات المحلية والقارية، وسجل سبعة أهداف بواقع خمسة في دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى هدف في شباك الوصل ضمن نصف نهائي النسخة الماضية من كأس رئيس الدولة، ومثله في دوري أبطال آسيا خلال لقاء آهال التركماني في أكتوبر الماضي، وكان قد توج مع الفريق بلقبي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وإلى جانب الدور الدفاعي، فإن انطلاقات اللاعب الهجومية، تشكل خطورة على المنافسين، خصوصاً أنها تظهر أسلوب لعبه الحماسي وعشقه لكسب المواجهات الفردية، ويظهر ذلك في طريقة إيقاف هجمات المنافسين، واستخلاص الكرات منهم، كما أنه يقدم أداء متصاعداً من موسم لآخر، ومنذ بداية الموسم الحالي، سجل هدفاً في البطولة القارية وآخر في بطولة الدوري.

على جانب آخر، استهل «الزعيم» مواجهاته الودية، بالفوز على ضيفه ظفار العُماني بنتيجة (3-0)، وذلك في المباراة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على استاد خليفة بن زايد، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية للاستحقاقات المقبلة، وشهد الشوط الأول تسجيل الأهداف الثلاثة والتي حملت توقيع اللاعبين، عمير أتزيلي «6» وبندر الأحبابي «11» ولابا كودجو «27».

ومنح المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الفرصة لجميع اللاعبين، وكان قد بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس محمد سعيد بوسندة، بندر الأحبابي، درامان كوماري، كوامي أتون، إيريك وجورجينس، عبدالكريم تراوري، ماتياس بلاسيوس، عمير أتزيلي، سفيان رحيمي، أليخاندرو كاكو ولابا كودجو.

أرقام مميزة في مشوار إيريك:

- تخطى حاجز الـ100 مباراة مع العين في جميع المسابقات.

- لقب الدوري وكأس مصرف أبوظبي.

- جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب مقيم لموسمين متتاليين.

- 5 أهداف و15 صناعة في دوري أدنوك للمحترفين.

- هدف في دوري أبطال آسيا و2 صناعة.

- هدف في كأس رئيس الدولة.

- 4 أهداف مصنوعة في كأس الرابطة.