الرياضي اللبناني يواصل الإبهار في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

واصل فريق الرياضي اللبناني "حامل اللقب" سلسلة انتصاراته بفوزه على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة (93-81)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري مجموعات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ 33 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري.

كما شهدت الجولة، لحساب المجموعة الأولى ذاتها، إحياء فريق نادي النصر آماله بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، بفوزه على المنتخب التونسي بنتيجة (80-74).

وفرّط أهلي بنغازي بفرصة حسم موقعة الصدارة والفوز بالمباراة، بعد نجاح لاعبيه في إنهاء الربع الأول بالتقدم بنتيجة (26-24)، بعد أن تمكن لاعبي الرياضي سريعاً في استعادة اتزانهم، وبسط سيطرتهم المطلقة على باقي مراحل المباراة بواقع (25-22 و23-17 و21-18).

وأكد الرياضي اللبناني زعامته لفرق المجموعة الأولى قبل جولة على ختام دوري المجموعات، بعد أن عزز رصيده بالعلامة الكاملة إلى رصيد ثمانية نقاط من أربعة انتصارات، بفارق النقطتين عن كل من أهلي بنغازي والنصر الإماراتي والمنتخب التونسي المتشاركين للمركز الثاني، فيما جاء سلا المغربي بالمركز الخامس برصيد أربعة نقاط بفارق النقطة عن الحكمة اللبناني متذيل فرق المجموعة.

ويختتم الرياضي مواجهته في دوري المجموعات بعد غدٍ الخميس بلقاء صاحب الضيافة فريق نادي النصر الإماراتي، في جولة تشهد لحساب المجموعة ذاتها لقاء أهلي بنغازي مع الحكمة اللبناني.