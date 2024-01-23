العروبة ينهي ذهاب «الأولى» بلا هزائم  

اختتمت أول من أمس، منافسات مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى بإقامة منافسات الجولة 17، والتي شهدت فوز العروبة على العربي 2-0، عزّز من خلاله الصدارة برصيد 42 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على صاحب المركز الثاني فريق دبا الحصن الذي فاز بدوره على التعاون 2-0 أيضاً، بينما تراجع الظفرة للمركز الثالث برصيد 31، فيما يبلغ رصيد كل من دبا الفجيرة الرابع والعربي السادس 26 نقطة.

بقية النتائج

وفي بقية النتائج فاز دبا الفجيرة على الرمس 4-0، والفجيرة على الذيد 1-0، و«غلف إف سي» على الجزيرة الحمراء 1-0، و«يونايتد إف سي» على مسافي بالنتيجة نفسها، فيما تعادل «سيتي» مع مصفوت 1-1، وغلف يونايتد مع الحمرية 1-1.

وشهدت الجولة 17 عدداً من المشاهد الفنية غير المسبوقة، منها نجاح العروبة في تحقيق أعلى سلسلة نتائج ايجابية لفريق في دوري الدرجة الأولى بـ16 نتيجة إيجابية، بعد أن أنهى مرحلة الذهاب من دون التعرض إلى أي خسارة، محققاً 13 انتصاراً وثلاثة تعادلات، بينما ضرب الرمس رقماً قياسياً في عدد مرات الهزائم بواقع 14 خسارة، بينما حافظ الظفرة على كونه أقوى خط هجوم برصيد 31 هدفاً، في المقابل، نجح دفاع دبا الفجيرة في أن يكون الأفضل، إذ استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري لاعب الظفرة الإنجليزي بينيك افوبي برصيد 12 هدفاً، فيما يتصدر ترتيب الهدافين المواطنين لاعبا الجزيرة الحمراء علي صنقور، والعربي حمد إبراهيم وسجل كل منهما أربعة أهداف.

الأبرز في الجولة 17

■ أفضل فريق (يونايتد إف سي)، بعد أن حقق فوزاً صعباً على مسافي وأنهى مرحلة الذهاب سابعاً بـ 24 نقطة.

■ أفضل لاعب أجنبي: النيجيري يوسف اولوتونجي، بعد أن قدم أداء دفاعياً مميزاً مهد للعروبة الفوز على العربي.

■ أفضل مدرب أجنبي: المصري طارق السيد عبدالغفار (دبا الحصن)، بعد أن قاد فريقه لسادس نتيجة إيجابية.

■ أفضل حارس مرمى: حارس العروبة عبدالله صنقور، بعدما حفاظ على شباكه نظيفة في مباراة تعزيز الصدارة.

■ أفضل لاعب مواطن: تافادزوا دهليوابو (دبا الفجيرة)، بعد أن سجل هدفاً وأسهم في صناعة هدفين.

■ أفضل مدرب مواطن: عيد باروت (دبا الفجيرة) إذ قاد فريقه لفوز ثمين وصعب في آن واحد.