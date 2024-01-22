العين يواجه ظفار العُماني في أولى مبارياته الودية

يستقبل فريق العين مساء اليوم، ظفار العُماني، في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستجمعه بفريق ناساف الأوزبكي في لقاء الذهاب يوم 12 فبراير المقبل، و21 من الشهر نفسه في لقاء الإياب، إلى جانب المباريات في المنافسات المحلية.

وستكون المباراة فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، للوقوف على مستوى لاعبيه بعد فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الأسبوع الماضي، في ظل غياب سبعة لاعبين دوليين من المواطنين الذين يشاركون مع المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، إلى جانب من يلعب مع المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة دبي الدولية الودية، وكذلك اللاعب الكوري الجنوبي بارك يونغ المشارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا.

ويعود الفريق إلى تدريبات صباح يوم غد، على أن يؤدي التجربة الودية الثانية يوم السبت المقبل في مواجهة التعاون السعودي، ثم يختتم برنامج مبارياته التحضيرية بلقاء الأخدود السعودي في الثاني من فبراير المقبل.