«سترونغ جروب» الفلبيني يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة هومنتمن اللبناني

كسر فريق «سترونغ جروب» الفلبيني حاجز الـ 100 نقطة، نحو تحقيق انتصاره الصعب على نظيره هومنتمن اللبناني، بنتيجة (104-96)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، في دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة في نسختها الـ 33 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، فوز أهلي طرابلس على المنتخب الوطني بنتيجة (94-79).

وحافظ فريقا «سترونغ جروب» وأهلي طرابلس بنهاية الجولة على شراكتهما صدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة، ورصيد ستة نقاط لكل منهما، بفارق أربعة نقاط عن كل من المنتخب الوطني وهومنتمن اللبناني الذين تشاركا المركز الثالث.