بعد بيروت.. أهلي طرابلس يوجه صدمة جديدة للسلة اللبنانية في "دولية دبي"

واصل فريق أهلي طرابلس الليبي، سلسلة مفاجآته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بتحقيقه لانتصارٍ عريض على فريق هومنتمن اللبناني، جاء بفارق 22 نقطة، وبنتيجة (93-71)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 33 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري.

وأكد أهلي طرابلس جدارته بصدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد أربعة نقاط، بتحقيقه للانتصار الثاني على التوالي، بعد فوزه أمس في الجولة الافتتاحية على بيروت اللبناني بواقع (81-75)، فيما خاض هومنتمن مباراته الأولى بالبطولة، بعد أن خضع أمس للراحة.

وبدت أفضلية أهلي طرابلس واضحة على مجريات لقاء هومنتمن، بعد شوط أول هيمن خلاله لاعبي الفريق الليبي على نتائج ربعيه الأول والثاني (23-16 و28-20)، وابتع في الشوط الثاني بتأكيد أهلي طرابلس لجدارته بالفوز بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (24-17)، والخروج متعادلاً بنتيجة الربع الرابع (18-18).

ويلتقي أهلي طرابلس غداً مع المنتخب الإماراتي، في مباراة يبحث من خلالها الأخير عن التعويض بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام "سترونغ جروب" الفلبيني (66-82)، فيما يتطلع أهلي طرابلس لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة وخطف انتصاره الثالث على التوالي.