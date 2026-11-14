لبنانيون يكتشفون بالصدفة أن حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعيش بينهم

في مصادفة غريبة وأقرب لأحداث مسلسل تركي اكتشف أهالي مدينة طرابلس اللبنانية أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

حدث ذلك عندما قام بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بزيارة مفاجئة لمدينتهم، يوم الجمعة الماضي، حيث استهل إردوغان جولته في المدينة بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

وجاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، وأحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. وقال في تصريحات صحفية : «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع اللغة التي لا تزال تتحدثها أمي».

وأضاف أن أمه حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويضيف السباعي "قامت عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان بزيارة تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان .. كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى، لأن ضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

