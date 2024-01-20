مساعد مدرب المنتخب: اللاعبون قدموا أداءً جيداً وحصلوا على نقطة مهمة

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سيرجيو كوستا، في المؤتمر الصحافي عقب التعادل مع فلسطين 1-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا، إن «لاعبي الأبيض قدموا أداءً جيداً وحصلوا على نقطة مهمة أمام منافس قوي، خصوصاً بعد طرد خليفة الحمادي بالبطاقة الحمراء».

وأوضح أن «الأبيض سيطر على مجريات المباراة في الشوط الأول حتى لحظة طرد خليفة الحمادي، لكن الوضع تغير بسبب النقص العددي، بعد أن اضطر المنتخب لإكمال ما تبقى من زمن المباراة بـ10 لاعبين»، مضيفاً أن «منتخب فلسطين اعتمد على التمريرات العرضية بشكل كبير، وهو ما شكّل ضغطاً على مرمى الأبيض».

وأكمل: «مجريات المباراة حدث فيها تغيير كبير بعد طرد الحمادي، واجهنا صعوبات وتحديات صمد خلالها اللاعبون وقاتلوا بقوة حتى نهاية المباراة بالتعادل، يجب أن نواصل القتال بالروح والقوة نفسها في كل المباريات».

وأكد سيرجيو أن التركيز سيكون بالكامل على المباراة المقبلة أمام إيران، رافضاً التفكير في من سيواجه الأبيض حال تأهله للمرحلة المقبلة من البطولة، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، ويركزون جهودهم باستمرار على المباراة التي تنتظرهم.

وتحدث سيرجيو عن طرد المدير الفني باولو بينتو، وأوضح أن بينتو تحدث إلى الحكم ونال بطاقة صفراء، لكنه لم يرتكب مخالفة تستوجب طرده، مشيراً إلى أن المباراة شهدت الكثير من العوامل التي أثرت في سيرها.