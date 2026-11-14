بعد تدخل أودى بحياة منافسه.. إيقاف حارس أندورا "أوونو" 12 مباراة فقط

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو، لمدة 12 مباراة مع تغريمه مالياً، على خلفية طرده بالبطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف الذي أدى إلى وفاة لاعب تينيريفي، خيسوس دي ميغيل.

ووفقاً لصحيفة "آس"، أوضحت اللجنة أنها طبقت الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة (102) نظراً للخطورة البالغة للتدخل برفع الساق واستخدام القوة المفرطة والنهاية المأساوية للواقعة، مشيرةً إلى أن عدم فرض عقوبة أشد يعود إلى تقرير حكم المباراة الذي صنّف الواقعة كـ "تدخل عنيف أثناء التنافس على الكرة" وليس "اعتداءً متعمداً".

وتنص المادة 102 على أنه: "في حال التدخل بعنف مع منافس أثناء سير اللعب، مما ينجم عنه عواقب ضارة أو إصابات تُصنف على أنها خطيرة، يُعاقب الفاعل بالإيقاف من أربع إلى اثنتي عشرة مباراة".

وجاء في حيثيات القرار: "إن الوصف الوارد في تقرير الحكم يتيح بذاته تقدير الخطورة البالغة للتدخل، سواء من حيث الطريقة التي نُفذ بها برفع الساق عالياً، أو من حيث عنف الاصطدام، وبوجه خاص استخدام قوة وصفها الحكم صراحةً بأنها مفرطة، بينما كانت الكرة قيد التنافس".

كما أوضح البيان أنه "من المعلوم للجميع النهاية المأساوية للأحداث، والمتمثلة في وفاة خيسوس دي ميغيل ألاميدا"، ومن ثم ترى اللجنة أن "هذه الخطورة البالغة تبرر توقيع العقوبة في حدها الأقصى، ألا وهو الإيقاف لاثنتي عشرة مباراة".

ويُعزى تطبيق هذه المادة إلى عدم تصنيف اللعبة كـ "اعتداء متعمد"، وهو الشرط الذي كان سيفضي إلى عقوبة أشد قسوة. وفي الواقع، أشار تقرير الحكم إلى ذلك، حيث طُرد أوونو "لاصطدامه بعنف وساقه مرفوعة عالياً بمنافس مع استخدام قوة مفرطة عندما كانت الكرة قيد التنافس. وقد تلقى اللاعب الإسعافات على أرض الملعب، قبل أن يغادره لاحقاً محمولاً على نقالة".