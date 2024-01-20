الأمسية السابعة في موسم مضمار «جبل علي» اليوم

تحمل السباقات التحضيرية، العنوان الأبرز في الأمسية السابعة من موسم سباقات مضمار «جبل علي»، التي تقام اليوم، وتحدد ملامحها، هوية أبرز الخيول التي تستهدف بطولات كبرى بحجم «جبل علي سبرينت» و«جبل علي مايل».

وتتضمن الأمسية، ستة أشواط بإجمالي جوائز تبلغ 550 ألف درهم، يبرز منها الشوطين الرابع والخامس الرئيسين في الحفل، والبالغ جوائز كل منهما 100 ألف درهم. وتستهل الأمسية، بالشوط الافتتاحي «كأس الوثبة للخيول العربية»، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو أول الأشواط الرئيسة «تحضيري جبل علي سبرينت» الممتد لمسافة 1000 متر، واستقطب تسعة من خيرة جياد السرعة، يتقدمها «الطارق» بشعار عبدالمحسن عبدالكريم، وإشراف المدرب دووغ واتسون، الطامح للانتصار السادس في مسيرته، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «ستوري أوف لايت» لمحمد علي السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الفائز سابقاً على المضمار والمنافسة ذاتهما.

وتتجدد المنافسة القوية بين الجوادين «سوينغ فوت» لـ«رابح للسباقات» وإشراف المدربين سايمون وأي دي كريسفورد، و«تينبري ويلز» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، للظفر بلقب الشوط الخامس «تحضيري جبل علي مايل» الذي يجري لمسافة 1600 متر، وذلك بعد أسبوعين من الانتصار الصعب الذي حققه «سوينغ فوت» على المضمار والمسافة ذاتهما، وجاء بفارق «الرأس القصير» على حساب «تينبري ويلز».

وتبرز ضمن قائمة الخيول المنافسة على لقب الشوط الخامس، الجواد «ديلوريان» لمحمد السبوسي وإشراف أحمد بن حرمش، الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته هذا الموسم، من ضمنها انتصاران على المضمار والمسافة نفسيهما، آخرها في الثاني من ديسمبر الماضي.