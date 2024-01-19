منتخب السلة يدشن بطولة دبي بالتعثر أمام "سترونغ غروب" الفلبيني

تعثر منتخب كرة السلة اليوم في افتتاح مشواره في بطولة "دبي الدولية" عقب خسارته أمام "سترونغ غروب" الفلبيني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في دور مجموعات البطولة المقامة بنسختها الـ 33 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري، بمشاركة 12 من نخبة أندية ومنتخبات قارتي آسيا وأفريقيا.

وجاءت مباراة المنتخب متقاربة في شوطها الأول، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (22-22)، قبل أن يتمكن "سترونغ غروب" بصعوبة من إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ستة نقاط ونتيجة (46-40) بنيله الأفضلية في الربع الثاني (24-18). ودفع المنتخب ضريبة تسرع لاعبيه وكثرة الأخطاء الهجومية التي سمحت للفريق الفليبيني بتوسيع الفارق بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجة الربع الثالث (18-9)، ومن ثم الحفاظ على الفارق بحسم الفترة الرابعة (18-17)، والفوز بالمباراة.