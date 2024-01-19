النصر وأهلي طرابلس يحققان المفاجأة في انطلاق "دولية دبي للسلة"

اقتنص فريق النصر، انتصاراً صعباً على الحكمة اللبناني بفارق ستة نقاط وبنتيجة (79-73)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المجموعة الأولى في افتتاح مبارياتهما ببطولة دبي الدولية للسلة.

وفاجأ النصر منافسه اللبناني، بعد شوط أول انهاه "العميد" متفوقاً بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (42-41)، بعد ربع أول جاء لصالح "العميد" بواقع (22-21)، وربع ثاني انتهى بالتعادل (20-20)، قبل أن تحمل انطلاقة الشوط الثاني صحوة للاعبي الحكمة عرفوا من خلالها كيفية العودة بالمباراة بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (23-17). واعتمد النصر في الدقائق الـ 10 الأخيرة على أسلوب الدفاع الضاغط، ما منح "العميد" بسط إيقاعه على مجريات الربع الرابع، وحسم نتيجته (20-9) والفوز بالمباراة.

وفي مباراة أولى سجّل أهلي طرابلس الليبي، أولى مفاجآت البطولة بفوزه على بيروت اللبناني بنتيجة (81-75) ضمن المجموعة الثانية. وجاءت المباراة متقاربة المستوى في شوطها الأول، بعد أن خرج الفريقان متعادلين بنتيجتي الربعين الأول والثاني (19-19 و22-22)، قبل أن ينجح لاعبو أهلي طرابلس، عبر الاتكال على تفوقهم البدني وأغلاق المنافذ الدفاعية أمام لاعبي بيروت، في بسط أفضليتهم على مجريات الشوط الثاني، وحسم نتيجتي الربعين الثالث والرابع (19-14 و21-20)، والفوز بالمباراة.

