رفع جوائز كأس رئيس الدولة للخيول إلى 4.5 ملايين درهم

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، التي ستقام في فبراير المقبل، وينظمها نادي أبوظبي للفروسية ليرتفع إجماليها إلى 4.5 ملايين درهم، بزيادة قدرها مليونا درهم، ما يجعلها ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.

وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، على أن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، حيث ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وتستقطب أمسية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى سنوياً نخبة الخيول الأبطال، ويعد الحدث السباق الأبرز والأشهر ضمن رزنامة الموسم، حيث يدفع الملاك والإسطبلات والمدربون بنخبة الفرسان وأفضل الخيول من أجل نيل شرف التتويج باللقب.

من جهته، قال مدير عام نادي أبوظبي للفروسية المهندس علي الشيبة: «زيادة جائزة البطولة تسهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة، وتجذب الأبطال من كل أنحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع».