رغم الخسارة.. أبيض اليد يكمل الطريق إلى المونديال

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد للهزيمة الأولى في مشواره بالبطولة الآسيوية الـ21 للرجال، أمام البحرين (15-34)، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الرابعة، في الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً في البحرين، وتمتد حتى 25 يناير الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، تحقيق المنتخب الكازاخستاني انتصاره الأول على حساب هونغ كونغ (27-22).

وعرف المنتخب البحريني كيفية فرض إيقاعه السريع على المجريات لينهي الشوط الأول متفوقاً (19-8)، ويواصل توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وإنهاء المباراة لمصلحته (34-15).

وضمن المنتخب الوطني رغم خسارته، مرافقة المنتخب البحريني والتأهل إلى الدور الرئيس للبطولة، بعدما أنهى البحرينيون الدور التمهيدي في صدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة، ورصيد ست نقاط، وحلول «الأبيض» بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما أنهى منتخبا كازاخستان وهونغ كونغ الدور التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، برصيد نقطتين، وصفر نقطة على التوالي.

ويدشن المنتخب الوطني، في الخامسة من يوم غدٍ، أولى مبارياته في دوري مجموعات الدور الرئيس، بلقاء متصدر المجموعة الأولى (قطر أو الكويت)، على أن يلتقي بعد غدٍ المنتخب الياباني (متصدر المجموعة الثالثة)، ويختتم مبارياته الأحد المقبل بلقاء وصيف المجموعة الثانية (كوريا الجنوبية أو إيران).

مجموعة المنتخب في الدور الرئيس:

- الإمارات.

- اليابان.

- قطر أو الكويت.

- كوريا الجنوبية أو إيران.