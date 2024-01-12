الوصل يجدد عقد ميلوش ميلوييفيتش حتى 2026

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لمدة موسمين إضافيين حتى 2026.

وذكرت الشركة في بيان على حسابها في منصة "إكس" إنه بمباركة كريمة ودعم لا محدود من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، توصلت شركة كرة القدم، لاتفاق مع مدرب الفريق الأول ميلوش ميلوييفيتش حول تجديد عقده لموسمين قادمين.

وأضافت: "يأتي قرار التجديد، بعد تأكد مجلس إدارة الوصل من ضرورة استمرار المدرب مع الفريق لاستكمال مشواره الناجح والمميز منذ توليه مسؤولية تدريب الفهود، وكذلك لتحقيق الاستقرار الفني في الفريق".

من جهته أعرب المدرب ميلوش عن سعادته بهذا القرار الذي يحقق الكثير من التوازن والانسجام الفني على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني المساعد، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعم الفريق ودعم الإدارة اللامحدود، ومساندة جماهير النادي الوفية طوال مباريات الموسم الحالي، الأمر الذي كان له أثراً مهماً للغاية في تحقيق النتائج المرجوة والسعي نحو استكمال مشوار الفريق في مختلف المسابقات.

وقدم ميلوش شكره إلى مجلس إدارة نادي الوصل وأعضاء شركة كرة القدم، وجمهور النادي، على دعمهم ومساندتهم له ولجهازه الفني، واهتمامهم الدائم في مختلف التفاصيل الإدارية والفنية.

وتولى المدرب "ميلوش" مهامه كمدرب للفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي، وحقق نتائج إيجابية خلال مباريات الدور الأول لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين بتصدر الفريق لائحة الترتيب وتأهله إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.