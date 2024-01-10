العليلي: طائرة «الشارقة للمرأة» وصلت إلى المستوى المطلوب

واصلت كرة الطائرة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، انتصاراتها في دوري الكرة الطائرة، بعد فوز كل من فرع الشارقة الرئيس، وفرع الشرقية، في مواجهات الدور الثاني من المسابقة، حيث فاز فريق النادي الرئيس على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك 3-صفر، وبالنتيجة نفسها فاز فرع الشرقية على فريق أكاديمية إيلايت.

أقيمت المباراة الأولى بصالة نادي عجمان، وجرت المباراة الثانية بصالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم الألعاب الجماعية في النادي فاطمة العليلي، أن مراحل الإعداد الأخيرة التي خاضتها فرق الكرة الطائرة في نادي الشارقة لرياضة المرأة بفرعيه (الرئيس والشرقية)، أسهمت في وصول جميع اللاعبات إلى المستوى المطلوب، الذي يؤهلهن لتحقيق نتائج جيدة في كل مسابقات الموسم المحلي من جانب، ومنافسات الدورة العربية للأندية التي تحتضنها ملاعب الشارقة في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل من جانب آخر.