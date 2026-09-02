«الرافد» تطل بعدد جديد

صدر حديثاً عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد 349 من مجلة «الرافد»، الذي يرصد باقة واسعة من الفعاليات، والمبادرات، والإنجازات التي تترجم استراتيجية الإمارة الثقافية المتكاملة، القائمة على دعم الإبداع، وتمكين المعرفة، والاستثمار المستدام في بناء الإنسان.

وتصدرت صفحات العدد تغطية للاحتفاء بـ«اليوم الإماراتي للمسرح»، إذ شهدت المناسبة تكريم نخبة من رواد المسرح الإماراتي، وسط عروض فنية وشعرية جسدت ارتباط أبي الفنون بالهوية الوطنية، وأكدت رسالته في تعزيز قيم الانتماء والإبداع، وعلى صعيد الشعر والأدب تضمن العدد تغطية لفعاليات بيوت الشعر في الشارقة، والقيروان، والمفرق، ونواكشوط، ومراكش، والأقصر، إضافة إلى الملتقيات الشعرية في إفريقيا (بنين، ومالي، وساحل العاج)، ما يؤكد الحضور القوي للغة العربية، ورعاية الشارقة للمواهب الأدبية في القارة السمراء، واختتم العدد صفحاته بتسليط الضوء على تطور أدوات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وبرامج مؤسسة الشارقة للفنون كـ«نادي سينما الأحد» ومعرض «تدابير الجسد».