2.3 مليون درهم كُلفة «الحكم الأجنبي» الموسم الحالي

أنفقت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024 حتى الآن مليونين و380 ألف درهم على الصافرة الأجنبية، التي ظهرت في 14 مباراة من أصل 83 مباراة أقيمت بنهاية الجولة الـ12، بواقع 170 ألف درهم كلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة الواحدة.

فيما وصل إجمالي المصروفات على التحكيم الأجنبي منذ بدء الاستعانة به في موسم 2021-2022 إلى أربعة ملايين و80 ألف درهم، في المباريات الـ24 التي أداروها.

وتوسعت أندية المحترفين، خصوصاً العين والوحدة، في الاستعانة بالصافرة الأجنبية هذا الموسم بواقع 14 مرة للفريقين، وحضرت مرة واحدة للوصل في مباراته مع اتحاد كلباء في الجولة الـ11.

وكان اتحاد الكرة قد فتح الباب أمام الأندية للاستعانة بالصافرة الأجنبية بعد غياب استمر لمدة 35 عاماً منذ آخر ظهور لقضاة الملاعب الأجانب، وجرى وضع آلية مخصصة ومشددة في أول موسمين من القرار، قبل أن تُمنح الحرية لكل ناد بالاستعانة بأي عدد من الحكام الأجانب.

وكان الحكم التركي جونيت شاكير أول حكم أجنبي يدير مباراة في عصر الاحتراف، خلال مواجهة شباب الأهلي والجزيرة التي جرت في 22 أكتوبر 2021، وفاز «فرسان دبي» 2-1، علماً بأن الحكم الصربي سردان يوفانوفيتش، أدار مباراتين، الأولى في موسم 2022-2023 في لقاء الشارقة والعين، فيما ظهر للمرة الثانية في الموسم الحالي، خلال مباراة الوحدة واتحاد كلباء.

وأشهر الحكام الأجانب خلال المباريات الـ24، التي أسندت إليهم منذ بدء الاستعانة بهم، 98 بطاقة صفراء، و12 حمراء، من بينهم 49 بطاقة صفراء و10 بطاقات حمراء في الموسم الحالي، من إجمالي بطاقات صفراء وصل إلى 352، و36 بطاقة حمراء في الموسم الحالي فقط.

ويُعدّ فريق الوحدة أكثر فرق الدوري التي ظهر الحكم الأجنبي في مبارياته بواقع 13 لقاءً في المجمل، من بينها سبع مباريات في الموسم الحالي، ويحتل العين المركز الثاني بظهور الحكم في 13 مباراة له، من بينها سبع مباريات في النسخة الحالية أيضاً.

وتعثرت نتائج العين مع الصافرة الأجنبية في المباريات السبع بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في حين كانت أفضل حظاً مع الوحدة في المباريات السبع التي ظهرت فيها لـ«العنابي».

فقد جمع العين في تلك المواجهات 10 نقاط بالفوز على عجمان والشارقة وشباب الأهلي، والتعادل 2-2 مع اتحاد كلباء، والخسارة من النصر والوصل والوحدة، فيما كان نصيب العين أفضل نسبياً مع الصافرة المحلية، إذ حصل على 15 نقطة.

وحصل الوحدة على 16 نقطة من أصل 21 في وجود الحكام الأجانب، بالفوز على كلباء وعجمان والنصر والإمارات والعين، والتعادل مع الوصل بهدفين لكل فريق، فيما خسر من خورفكان في الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

من جانبه، أكد عضو لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الحكم الدولي السابق، صلاح أمين، أن الصافرة الأجنبية لم تُحقق النقلة الكبيرة على مستويات مباريات دوري أدنوك للمحترفين، منذ الاستعانة بهم قبل موسمين، وتحديداً في الموسم الحالي.

وقال أمين لـ«الإمارات اليوم»: «الحكام الأجانب لم يوقفوا الأخطاء التي تتعلق بالصافرة، وهناك بعض المباريات أثرت قراراتهم في النتائج دون ذكرها حالياً، فضلاً عن الهدر المالي الذي أنفق عليهم، وفي اعتقادي أن ظهور الحكم المواطن كان أفضل حالاً من الأجنبي حتى وإن اختلف معي البعض».

وأضاف: «الحكم المواطن بحاجة إلى ثلاثة أشياء ليكون ظهوره في الدوري المحلي مثالياً، كما هو حاله في المباريات الخارجية، وأول تلك الأشياء وأبرزها أن تمنحه الأندية الثقة وتُدعمه في كل المواقف والأوقات، بدلاً من الهجوم الدائم الذي يتعرّض له بمناسبة ودون مناسبة».

وأشار: «من المهم أن تُكثف لجنة الحكام من الاهتمام بالعنصر المحلي، من خلال المعسكرات وورش العمل الدائم، وهي في الحقيقة تقوم بدورها على الوجه الأكمل في هذا الخصوص، وعلى الحكم أن يعمل على نفسه بصورة أكبر، من خلال الاستفادة من أخطائه وعدم تكرارها».

وحول فكرة الاستعانة بحكام أجانب لتقنية (الفار) بديلاً عن الصافرة الأجنبية، قال أمين: «هذه فكرة خاطئة تماماً، ولا يجب على أي مسؤول التفكير فيها، فالاتحاد الدولي حينما أدخل تقنية الفيديو كان الهدف منها مساعدة حكم الساحة على اتخاذ القرارات، لا أن تكون تقنية (الفار) بديلاً عنه، والتفكير في هذا التوجه يعني أننا حولنا الحكم إلى أداة في يد تقنية الفيديو (الفار)».

• التركي جونيت شاكير أول حكم أجنبي يدير مباراة في عصر الاحتراف.

• إجمالي المصروفات على التحكيم الأجنبي منذ بدء الاستعانة به في موسم 2022-2021 وصل إلى أربعة ملايين و80 ألف درهم.

تاريخ ظهور الحكم الأجنبي في «المحترفين»

- موسم 2021-2022

شباب الأهلي - الجزيرة: التركي جونيت شاكير.

الشارقة - الوحدة: الألماني توبياس سيتلير.

الجزيرة - العين: الإيطالي دانييلي دوفيري.

الوحدة - العين: الهولندي الدولي داني ماكيلي.

موسم 2022-2023

العين - الوحدة: البرتغالي أرتور سواريز

الشارقة - الوحدة: المجري تاماس بوجنار

الشارقة - العين: الصربي سردجان يوفانوفيتش

الوحدة - شباب الأهلي: الأرجنتيني فاكوندو تيلو

الوحدة - الشارقة: الأرجنتيني فيرناندو راباليني

الوحدة - العين: الروماني إستفان كوفاكس

- موسم 2023 -2024

العين - عجمان: الألماني دانييل سايبيرت.

الشارقة - العين: الإنجليزي مايكل أوليفر.

النصر - العين: الإيطالي ماوريزيو مارياني.

الوحدة - كلباء: الصربي سردان يوفانوفيتش.

الوصل - العين: السلوفيني سلافكو فينسيتش.

عجمان - الوحدة: الإيطالي ميشال فابري.

الوحدة - الإمارات: البرتغالي تياجو مارتينيز.

شباب الأهلي - العين: البرازيلي رافائيل كلاوس.

النصر - الوحدة: الأرجنتيني يايل فالكون.

الوحدة - الوصل: السلفادوري إيفان أركيس.

اتحاد كلباء - العين: البرتغالي أرتور سواريز دياس.

الوصل - اتحاد كلباء: المكسيكي سيزار أرتورو.

العين - الوحدة: الإيطالي دانيلي أورساتو.

خورفكان - الوحدة: البلغاري جيورجي كاباكوفز

البطاقات

في موسم 2024-2023

إجمالي عدد البطاقات الصفراء: 352.

إجمالي عدد البطاقات الحمراء: 36.

عدد البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكام الأجانب: 49.

عدد البطاقات الحمراء التي أشهرها الحكام الأجانب: 10.