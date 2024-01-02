عبدالرحمن محمد: «الكاريزما التلفزيونية» حولتني من حكم ومدرب إلى محلل رياضي

كشف لاعب المنتخب المونديالي السابق عبدالرحمن محمد أنه يعتز بكونه عمل بعد اعتزاله اللعب في عام 2000، إدارياً وحكماً ومدرباً ومحللاً رياضياً إلى جانب عمله الرسمي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهو ضابط برتبة مقدم، ويشغل منصب رئيس قسم، معبراً عن سعادته بمشواره سواء مع المنتخب أو ناديه النصر، وكذلك مشواره في التحليل الرياضي الذي امتد لنحو 19 عاماً، ولايزال مستمراً حتى الآن في قنوات تلفزيونية عدة.

ورد عبدالرحمن محمد على أسئلة «الإمارات اليوم» في زاوية «مخضرمون» التي تلاحق نجوم الزمن الجميل، للتعرف إلى أحوالهم ومواقعهم، وأين هم حالياً، سواء داخل الوسط الرياضي أو خارجه، بعد اعتزال اللعب منذ سنوات طويلة، وذلك عبر الحوار التالي:

■ لماذا تحولت إلى مجال التحليل الرياضي؟

■■ عدم الاهتمام بالمدربين المواطنين في ذلك الوقت، جعلني أتحول إلى التحليل الرياضي، لتحقيق طموحي، وشعرت بأن لدي «كاريزما تلفزيونية» أكثر من أي مجال آخر.

■ ما أهم المحطات التي مررت بها محللاً رياضياً؟

■■ عملت محللاً رياضياً في العديد من القنوات التلفزيونية المهمة، بدءاً من برنامج «صدى الملاعب» على قناة «إم بي سي» منذ 2004 إلى الآن، وكذلك عملت في قناة الكأس لنحو 10 سنوات، حللت خلالها كأس العالم 2010 وجميع بطولات آسيا، وقضيت ثلاث سنوات مع قناة «شو تايم»، وعملت لمدة سنتين مع قناة «بي إن سبورت» ثم قناة دبي الرياضية وهذا هو الموسم الخامس لي معها.

■ ماذا تقول عن الفترة التي قضيتها حكماً ومدرباً وإدارياً؟

■■ عملت بعد الاعتزال في مجال التحكيم لمدة سنتين ثم مدرباً في قطاع الناشئين في أكاديمية مانشستر يونايتد لمدة سنتين، وحصلت على شهادتي «سي وبي» في التدريب إلى جانب عملي الإداري بنادي النصر.

■ ما أبرز المحطات في مسيرتك لاعباً؟

■■ مشاركتي مع المنتخب بمونديال 90 كانت أبرز محطاتي الكروية، إذ حققت ما يطمح إليه كل لاعب، وكان لي الشرف أن أكون قائداً للمنتخب، كما أنني شاركت مع المنتخب في كأس الخليج ست مرات، ومرتين في كأس آسيا، ولعبت مع المنتخب أكثر من 85 مباراة بخلاف المباريات التي لعبتها مع نادي النصر.

■ حدثنا عن مسيرتك الكروية مع نادي النصر؟

■■ مسيرتي مع النصر امتدت لنحو 20 سنة، وحققت معه الكثير من البطولات منها أربع بطولات في موسم واحد (1985-1986) وحصلت على لقب أفضل لاعب على مستوى الدولة في 1986.

■ ماذا استفدت من التحليل الرياضي؟

■■ التحليل الرياضي أكسبني الكثير من الخبرات والتجارب والعلاقات في هذا المجال، كوني كنت قريباً من كبار المدربين في العالم، خصوصاً عندما كنت محللاً لكأس العالم «جنوب إفريقيا 2010»، وكذلك محللاً للدوري الإنجليزي، ومن بين المدربين العالميين الذين كانوا يحللون وقتها مباريات البطولة المدرب الإيطالي أريغو ساكي، والمدرب الفرنسي آرسين فينغر، والمدرب التونسي عبدالمجيد شتالي.

■ من هم أقرب اللاعبين السابقين إليك في الوسط الرياضي؟

■■ في المنتخب تربطني علاقة قوية مع لاعب المنتخب السابق عبدالله سلطان، وفي نادي النصر أعتز كثيراً بعلاقتي مع لاعب نادي النصر السابق صلاح جلال.