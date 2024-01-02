العروبة «استثنائي».. والثنائيات حاضرة بأقدام 4 لاعبين

كشفت الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن مشاهد فنية جديدة، يتقدمها حسم العروبة للقب «بطل الشتاء» قبل ثلاث جولات من ختام منافسات الدور الأول، بعد تعادله مع مضيفه الظفرة من دون أهداف، ليصبح رصيده 33 نقطة في القمة، مقابل 25 نقطة للظفرة «الوصيف»، إذ تمكن العروبة «الاستثنائي» من تحقيق 13 نتيجة إيجابية متتالية في الدوري، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في منافسات «الهواة»، كما أصبح مدربه البرتغالي برونو أكثر مدرب أجنبي يحقق نتائج إيجابية متتالية في دوري الأولى.

ودخل دبا الحصن على خط المنافسة على الصعود بقوة، بعد فوزه الثمين على الذيد (2-1)، ووصوله إلى النقطة 25 أيضاً، متخلفاً بفارق المواجهات عن الظفرة في المركز الثالث، وحافظ العربي على المركز الرابع، بعد فوزه على سيتي (1-0)، وحقق مسافي فوزاً تاريخياً بهزيمته دبا الفجيرة (2-1)، بينما عاد يونايتد من ملعب الحمرية بفوز كبير بثلاثية نظيفة، ليكون الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز في ملاعب المنافسين.

وفي بقية النتائج، فاز مصفوت على الرمس (3-2)، وتعادل الجزيرة الحمراء مع التعاون (2-2)، و«غلف إف سي» مع «غلف يونايتد» من دون أهداف.

وفي مشاهد أخرى، حضرت الثنائيات بأقدام أربعة لاعبين هم، لاعب التعاون الموريتاني ايلاي سي، والبرازيلي دانيلو الفيس (الجزيرة الحمراء)، والنيجيري معز اولاوالي (مسافي)، والغامبي الفوسيني جاساما (مصفوت) الذين سجل كل منهم هدفين.

كما أصبح مدرب العربي الجزائري فؤاد بومضل أبرز مدرب أجنبي يسجل نتائج إيجابية مع العربي، بواقع ستة انتصارات، وخمسة تعادلات في مرحلة الذهاب.

الأفضل في الجولة الـ 14

■ أفضل فريق: العروبة بعد عودته من ملعب منافسه المباشر الظفرة بنقطة ثمينة قادته لنيل لقب بطل الشتاء.

■ أفضل لاعب مواطن: طارق الخديم (دبا الحصن) حل بديلاً في الدقيقة 62 وسجل هدفاً حاسماً بمرمى الذيد.

■ أفضل لاعب أجنبي: النيجيري معز أولاوالي (مسافي) إذ سجل هدفين في ثلاث دقائق أمام دبا الفجيرة.

■ أفضل حارس مرمى: عبدالله يوسف صنقور (العروبة) الذي كان فاعلاً بنيل فريقه نقطة ثمينة أمام الظفرة.

■ أفضل مدرب أجنبي: طارق السيد عبدالغفار (دبا الحصن) بعد أن نجح بقيادة فريقه لفوز ثمين على الذيد.

■ أفضل مدرب مواطن: محمد علي البلوشي (مصفوت) استعاد لفريقه نغمة الانتصارات بفوزه على الرمس.