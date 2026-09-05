مدرب الوحدة: المنافسة في الموسم الحالي أكثر حدة  

أكد مدرب الوحدة بريكليس تشاموسكا أن مواجهة الظفرة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين المقررة غداً، تأتي في ظل منافسة أكثر حدة، مشدداً على أهمية مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها الفريق في المباراة الماضية.

وقال تشاموسكا في مؤتمر صحافي إنه: «في هذه المرحلة من المنافسات هذا الموسم، أصبحت حدة المنافسة مرتفعة للغاية، ولذلك من المهم جداً بالنسبة لنا أن نواصل سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأناها في المباراة الماضية. نسعى إلى الاستمرار في تطوير أدائنا، وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، حتى نتمكن من مواصلة العمل بثبات نحو تحقيق أهدافنا في هذه البطولة».

وأضاف: «مواجهة الظفرة لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نقدم أفضل ما لدينا طوال المباراة. نريد أن نواصل التطوّر من مباراة إلى أخرى، وأن نحافظ على الروح والعمل الجماعي، لأن هدفنا هو تحقيق النتائج التي تساعدنا على مواصلة التقدم والمنافسة بقوة».