ليما: «السوبر» سيظل عالقاً في ذهني طوال حياتي

أبدى لاعب شباب الأهلي، البرازيلي، ماتيوس ليما، سعادته البالغة بفوز «فرسان دبي» بلقب كأس السوبر، بعدما فاز الفريق على الشارقة 6-2، وحصل على أول ألقاب الموسم، مشيراً إلى أن هذا اللقب سيظل عالقاً في ذهنه طوال حياته.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «إن كأس (السوبر) له قيمة كبيرة جداً بالنسبة له تختلف عن لاعبي شباب الأهلي»، موضحاً: «هذا هو أول لقب في مسيرتي، ولاشك في أن له أهمية كبيرة بالنسبة لي، إذ إن الفوز بالألقاب له مذاق آخر، وأنا ممتن لحصولي على هذه الفرصة مع شباب الأهلي».

وأضاف: «ما يزيد من قيمة اللقب، هو أنني أحرزت هدفاً يعد تاريخياً بالنسبة لي، لأنها أول مرة أُحرز فيها هدفاً في مباراة نهائية، لأسهم في فوز الفريق بالكأس، لذلك فهذه الليلة بالنسبة لي من الليالي التي لا يمكن أن أنساها».

وتابع: «أبلغ من العمر 19 عاماً، وبالتأكيد إحرازي هدفاً في النهائي والحصول على أول بطولة بداية جيدة جداً بالنسبة لي مع شباب الأهلي، الذي أخوض معه أول موسم لي».

وواصل: «شعور مختلف جداً ودافع قوي حتى أظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة، خصوصاً أن النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر صعوبة».

وعن المباراة، قال: «لقد كانت مواجهة صعبة جداً مثلما توقعنا، وما زاد من صعوبتها هو السيناريو الذي حدث في الشوط الأول بتقدّم الشارقة بهدفين، ولكن على الرغم من ذلك قدّم الفريق ردة فعل رائعة، وعاد بشكل خيالي في آخر 15 دقيقة من الشوط».

وأضاف: «لقد استعددنا للمباراة بشكل جيد جداً على مدار الأسبوع الماضي، ولعبنا كفريق بطل، وهذا الأمر ليس سهلاً أن تتأخر بهدفين في النهائي، وأن تتمكن من العودة بهذه الطريقة وتُحرز ستة أهداف».

وكشف اللاعب البرازيلي أنه خاض المباراة ولديه إصابة، وقال: «جميع اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق اللقب، وبالنسبة لي لعبت وأنا أعاني إصابة في قدمي، لكنني تحاملت على نفسي من أجل الفريق، لأن هذه هي الروح التي يجب أن تسود لدى جميع اللاعبين في مثل هذه الأوقات، ومثلما قلت هي لحظة مهمة في مسيرتي لم يكن يجب أن أهدرها».

وحول مردوده مع شباب الأهلي في أول موسم له في الإمارات، قال: «أرى أنني بدأت بشكل جيد، خصوصاً أنها أول تجربة لي خارج البرازيل، لكن أرى أنني في بداية مشواري، ويجب أن أقدّم كل ما لدي حتى أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب».

وفي المقابل، أكد أن الفوز بلقب كأس السوبر سيمنح شباب الأهلي دفعة معنوية قوية لتصحيح مساره في الدوري. وقال: «الفوز بلقب (السوبر) جاء في توقيت جيد جداً، خصوصاً أن الدوري يتوقف حالياً بسبب إقامة بطولة كأس أمم آسيا، وهي فرصة بالنسبة لنا لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في الفترة الماضية، وأدت إلى تراجعنا من الصدارة إلى المركز الثالث، بينما سيمنحنا الفوز بلقب كأس (السوبر) الثقة لدخول النصف الثاني من الموسم أكثر قوة وتركيزاً للمنافسة على الصدارة مجدداً، والحفاظ على لقب الدوري».

يذكر أن ماتيوس ليما يخوض موسمه الأول مع شباب الأهلي، إذ فرض نفسه بشكل سريع في تشكيلة الفريق الأول، على الرغم من أنه يبلغ 19 عاماً، بعدما شارك مع فريق الرديف في ثلاث مباريات وأحرز خمسة أهداف، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وشارك في ثماني مباريات في الدوري وأحرز خمسة أهداف ولعب تمريرة حاسمة.

اللاعب البرازيلي:

• للمرة الأولى في تاريخي أُحرز هدفاً في مباراة نهائية.

• الفوز بلقب «السوبر» جاء في توقيت جيد جداً.